Иммунолог назвал смертельно опасные симптомы «омикрона» у детей

При "омикроне" у детей идет серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника. Фото: pexels

При "омикроне" у детей идет серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника. Фото: pexels

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что омикрон-штамм коронавируса может серьезно поражать слизистую систему детей, что грозит обезвоживанием организма и летальным исходом.

Врач рассказал в разговоре с URA.RU, что коварство «омикрона» состоит в том, что этим штаммом все чаще заражаются маленькие дети. Течение болезни схоже с ротавирусом и энтеровирусом, только в более сильной форме.

При «омикроне» у детей идет серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника. К симптомам нового ковид-штамма у маленьких пациентов относят боль в горле, отсутствие аппетита, тошноту, диарею и повышение температуры.

«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — заключил Болибок.

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