С января 2022 года пенсионеры получат дополнительно 6 тысяч рублей

О новой доплате сообщает издание banki.loans. Доплата, правда, касается только одной категории пенсионеров. 6 тысяч рублей, которые увеличат текущую страховую часть пенсии, получат только граждане старше 80 лет. Информацию подтвердили в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Увеличение затронет фиксированную часть пенсии, которую проиндексируют по «президентским тарифам», то есть по ставке 8,4%. После перерасчета с учетом инфляции к выплате для тех, кто старше 80 лет, добавится 6 401 рубль. Общая сумма выплаты составит 12 802 рубля, то есть увеличится почти вдвое. Это весьма ощутимая доплата.

Данная прибавка начисляется дополнительно к основной пенсии. После восьмидесятого дня рождения, начиная со следующего месяца, дополнительные деньги будут приходить вместе с основными пенсионными выплатами. Доплата пожилым людям за почтительный возраст не разовая, а ежемесячная. Начисляется она вне зависимости от базовой части пенсии и является фиксированной социальной выплатой.

Индексированная выплата в 6 401 рубль поступит всем пожилым гражданам, кому положена по возрасту, перерасчет коснется всех пенсионеров данной категории. Деньги должны поступить уже в январе-феврале. Те, кому только исполнится 80 лет в 2022 году, могут рассчитывать на 12 802 дополнительных рубля со следующего месяца после юбилея.

Также индексация по увеличенной процентной ставке в 8,4% пройдет и для основной страховой части пенсии. Перерасчет затронет и региональный компонент. Такая ставка индексации стала рекордной. До указа президента Владимира Путина пересчитать социальные выплаты с учетом реальной инфляции ставка составляла 5,9%.