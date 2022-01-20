Баскетболисты «Зенита» проиграли «Монако» в матче Евролиги

Баскетбольный матч «Зенита» с "Монако" в регулярном чемпионате Евролиги закончился проигрышем петербургской команды. Фото: Gazeta.SPb

Баскетбольный матч «Зенита» с "Монако" в регулярном чемпионате Евролиги закончился проигрышем петербургской команды. Фото: Gazeta.SPb

«Зенит» потерпел поражение от «Монако» со счетом 77:86.

Самым результативным игроком в составе петербургского клуба стал форвард Джоржан Микки, набравший 18 очков при трех подборах.

У монегасков больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс с 21 очком при четырех подборах.

На трибунах стадиона был замечен актер Сергей Мигицко.

После 19 туров «Зенит» занимает седьмое место в Евролиге, имея в своем активе 24 очка, «Монако» находится на восьмом месте с 20 очками в 21 встрече.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Зенита», покинувшие матч с «Ростовом», пришли на баскетбол и оголились.