Аналитик спрогнозировал срок нового укрепления рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов рассказал, что рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель при условии если геополитические риски снизятся.

Он отметил, что иностранные инвесторы опасаются обострения конфликта на Украине и расширения антироссийских санкций.

Эксперт сравнил сегодняшнюю обстановку с весной прошлого года, когда национальная валюта также пробила отметку в 77 рублей за доллар. Он выразил надежду, что что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве 21 января чуть-чуть разрядят обстановку, а дальнейшего «перемещения военного контингента» рядом с границами Украины в ближайшее время не будет. В таком случае российская валюта может вернуться в диапазон в 74-76 рублей за доллар уже через пару недель, сообщает агенство «Прайм».

По словам аналитика, большего укрепления рубля ждать не стоит, даже на фоне жестких решений ЦБ и высоких нефтяных котировок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нефть марки Brent подорожала до 88 долларов за баррель — это максимум с осени 2014 года. Независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов рассказал, как это скажется на размере пенсий и российской валюте.