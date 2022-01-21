Мировые цены на продовольствие пошли вниз: как это отразится на России

Мировые цены на продовольствие пошли вниз: как это отразится на России
Мировые цены на продовольствие пошли вниз. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Фьючерсные цены на ряд продовольственных товаров стабильно снижаются как минимум с середины ноября 2021 года: заметно дешевеют пшеница и сахар, а с конца декабря — начала января стали разворачиваться вниз и соевые бобы с кукурузой. По словам некоторых экспертов, это может положить начало замедлению инфляции в России, а если снижение цен приобретет устойчивый тренд, то к концу года темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) могут вернуться к таргету Банка России в 4%.

«Если эта коррекция случится, то таргет можем увидеть к концу года, если нет, то, по-видимому, в середине 2023-го», — отмечают авторы макроэкономического Telegram-канала MMI.

Снижение цен на отдельные товарные группы на мировом рынке продолжается уже не первую неделю. В частности, «пшеничный» фьючерс CBoT (ZW1!) к 13 января снизился на 12% с пика 23 ноября, а «сахарный» ICE-US Sugar (SB1!) — на 9% с пика 18 ноября. Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы тоже развернулись, подешевев на 3,5% с пика 28 декабря и на 3,3% с пика 7 января соответственно.

Владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков говорит, что причина такой тенденции в урожае, который сейчас собирают в Южном полушарии, пишут «Известия».

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев полагает, что ситуация на рынке может в любой момент поменяться, поэтому делать какие-либо выводы пока рано.

«Ежегодно происходит что-то, что влияет на цены: неурожай в разных частях мира, климатические проблемы, курсы валют, мировой спрос, проблемы с логистикой. У российской инфляции, кроме глобальной составляющей, есть еще масса причин: рост стоимости ГСМ вслед за увеличением цен на нефть, удорожание кредитных продуктов для АПК вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ и так далее», — считает эксперт.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Александра Осина, если мировые цены на продукты, в том числе и в нашей стране, будут снижаться в 2022 году, серьезных изменений в инфляционной картине в России может и не произойти, так как доля еды и безалкогольных напитков в ИПЦ в РФ составляет лишь 31%. Следовательно, при таком сценарии ускорение роста цен на непродовольственные товары может удержать инфляцию от замедления, хотя это и не основной ход развития событий, полагает эксперт.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 10 января текущего года равнялась 0,56% — это быстрее, чем в начале 2021 года. Из продовольственных товаров быстрее других цены выросли на макароны (1%), сливочное масло (0,8%), а также маргарин, пшеничную муку и стерилизованное молоко (0,6%).

Это свидетельствует о том, что серьезных сигналов о замедлении темпов роста цен в России не видно.

По мнению аналитиков, для того, чтобы инфляция в стране вернулась к таргету в 4%, цены уже сейчас, в январе, должны прекратить рост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прошедшем году цены на продовольственные товары выросли во всем мире. Данные мировых аналитических агентств называют цифру в 28,1%. По информации от ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН основное подорожание коснулось сахара и растительных масел. Базовые группы сельхозпродуктов тоже значительно выросли в цене. Рост цен 2021 года стал самым большим за последнее время.

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