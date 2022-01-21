Что будет изображено на новой сторублевой купюре

Сообщения о новой банкноте номиналом 100 рублей звучат уже давно. Несколько лет назад поступили предложения поменять дизайн и обновить внешний вид самой ходовой банкноты в России. Проект разрабатывался активно, но оказался весьма небыстрым. Приготовления к этому шли давно. Периодически в СМИ просачивалась информация о примерных сроках введения в оборот обновленной банкноты и о возможных изображениях.

Осенью 2021 года заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев заявил о том, что разработка обновленного дизайна и переход на банкноту обновленного дизайна пройдет за несколько месяцев, предположительно, к концу нынешнего, 2022 года новые сторублевки появятся в активном использовании. Одновременно начнется постепенное изъятие банкнот старого образца из оборота. Основную долю банкноты достоинством 100 р в обновленном виде могут занять примерно к 2026-2029 годам.

Известно, что на обеих сторонах купюры останутся изображения самых узнаваемых достопримечательностей столицы. Символы Москвы (Красная площадь, высотка главного корпуса МГУ, радио-телевизионная Шуховская башня и даже относительно недавно открытое Зарядье) будут красоваться на новенькой банкноте. А вот привычного изображения Большого театра и колесницы древнегреческого покровителя искусств Аполлона не будет. Об этом стало известно из источника РБК, который располагает достоверной информацией из Банка России.

Недавно Михаил Алексеев заявил, что сторублевку в обновленном виде Центральный Банк готов будет показать уже в феврале-марте, а то и через несколько недель. Это сообщение, сделанное на встрече клуба экономической и деловой журналистики базовой кафедры Банка России НИУ Высшей школы экономики, обрадовало нумизматов.

Алексеев особо отметил, что введение обновленной банкноты – это знаковое событие, которое однозначно получит широкое освещение во всех средствах массовой информации. В ближайшее время планируется провести большую пресс-конференцию, на которой жителям России представят обновленную банкноту номиналом 100 рублей, расскажут об особенностях изображений и средствах защиты от подделывания.