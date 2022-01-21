Продовольствие дешевеет: тенденция в мире дошла и до России

Стоимость фьючерсов на бирже на некоторые продовольственные категории с пиковых значений ноября стабильно в красной зоне. С конца 2021 года дешевеет сахар, зерно пшеницы, с первого месяца 2022 года подешевели кукуруза и соя.

По мнению экспертов, такая ситуация может стабилизировать инфляцию в России, замедлить ее рост или же вовсе вернуть к 4%. Макроэкономические аналитики предсказываю такое развитие событий к середине — концу 2023 года. Пока снижение стабильное и составляет 3,3—12% на перечисленные товары по фьючерсным ценам.

Причины снижения биржевых цен озвучил Дмитрий Кочетков, владелец крупнейшего бренда по производству муки. Понижение связано с обильным сбором урожая зерновых, который засыпают в элеваторы в странах Южной Америки, пишут «Известия».

Но прогнозы Кочеткова не утешительны: общемировым трендом понижение стоимости пшеницы не станет. Главным образом это связано с сортами выращиваемой в Бразилии и Аргентине пшеницы. Это или низкосортное, или фуражное зерно для скота. В России же выращивают разные сорта пшеницы, в том числе высококачественные твердые, спрос на которые всегда высокий. Если понижение цен и будет, то краткосрочное. Потом стоимость зерна поползет вверх, даже несмотря на весьма жесткую конкуренцию.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев осторожнее в прогнозах, ведь на колебания стоимости влияет слишком много факторов, в том числе непрогнозируемых. Деев напомнил и об инфляции внутри страны. Более того, доля продуктов питания и безалкогольных напитков в индексе потребительских цен составляет всего лишь 31%.

На мировом рынке ситуация с пшеницей также неоднозначна. Хоть это и базовый продукт, но не самый ликвидный из товаров агропромышленном комплексе. А цены на молоко, мясо, овощи держатся или на том же уровне, или растут. Говорить об общемировом понижении стоимости на продукты питания не приходится. Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин предполагает, что прирост цен в 2022 году составит 20-28%.

Тем временем рост инфляции в Российской Федерации в первой половине января превысил ожидаемые значения и составляет 0,56%. Цены уже растут на макароны, муку, сливочное масло. Так что ни о каком влиянии биржевых цен на реальную стоимость продуктов в магазинах говорить пока не приходится.