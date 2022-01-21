Фининститут получит доступ к кредитным историям граждан РФ

Фининститут получит доступ к кредитным историям граждан РФ
При этом надежные заемщики получат скидку по ипотеке до 1%. Фото: pixabay.com

Финансовый институт развития в жилищной сфере получит доступ к кредитным историям граждан РФ.

Законопроект Минфин планирует внести в Госдуму в феврале 2023 года. Доступ к этой информации снизит расходы на оценку рисков заемщиков. Ожидается, что банки станут активнее выпускать ипотечные облигации. Снижение премии за риск может привести к падению ставок, сообщает телеканал «Известия».

При этом надежные заемщики получат скидку по ипотеке до 1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2021 году выдача ипотеки на российском рынке достигла рекордных 5,69 триллиона рублей, что более чем на четверть выше показателя 2020 года. В банке ВТБ ожидают, что рынок ипотеки в 2022 году ждет охлаждение.

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