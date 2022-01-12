Россияне в 2021 году набрали ипотечных кредитов на рекордные 5,7 трлн рублей

Россияне в 2021 году набрали ипотечных кредитов на рекордные 5,7 трлн рублей
В 2022 году рынок кредитования ждет охлаждение. Фото: unsplash

В 2021 году выдача ипотеки на российском рынке достигла рекордных 5,69 триллиона рублей, что более чем на четверть выше показателя 2020 года. В банке ВТБ ожидают, что рынок ипотеки в 2022 году ждет охлаждение.

Замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин заявил, на динамику рынка повлияли отложенный из-за пандемии спрос, активный ввод новых проектов и рекордно низкий уровень ставок в начале года.

Также на рост ипотечного спроса повлияла программа льготной ипотеки, ее доля в общих выдачах по итогам года составила около 25%. В этом году в Москве и Подмосковье взяли в ипотеку порядка 39 тысяч квартир, в Петербурге и Ленобласти — 11 тысяч.

Однако, как считает Дячкин, в 2022 году рынок кредитования ждет охлаждение, связанное с ужесточением Центробанком денежно-кредитной политики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВТБ увеличил ставки по ипотеке до 10,3%.

банк ВТБ ипотека


 

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