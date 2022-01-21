Российский бизнес выступил против предложения профсоюзов ежегодно увеличивать МРОТ

Российский бизнес выступил против предложения профсоюзов ежегодно увеличивать МРОТ
ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в 2021 году. Фото: pixabay

Тарифные компании, цена на услуги которых регулируется государством, выступили против предложения профсоюзов об ускоренном повышении МРОТ. По словам работодателей, это приведет к повышению тарифов.

Эксперты отмечают, что у тарифных компаний имеется существенный финансовый запас прочности, а другие расходы этих компаний можно сократить.

Компании из тарифообразующих отраслей выступили против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 процентный пункт до 2030 года.

ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в прошлом году. На данный момент показатель МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты в целом по стране. ФНПР предложила повысить -МРОТ до 50%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников встречи между представителями бизнеса, Минтруда и профсоюзов.

Напомним, с января 2022 года изменится МРОТ, сумма которого станет больше на 1 098 и достигнет 13 890 рублей. Размер прожиточного минимума при этом составит 12 654 рубля, а для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров сумма обозначается как 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) предложил повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Он назвал нынешние суммы «мизерными» и выступил с предложением почти в три раза повысить минимальный размер оплаты труда.

мрот тарифные компании ФНПР


 

Новости партнеров
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский бизнес выступил против предложения профсоюзов ежегодно ...
Новый пакет соцподдержки: 0% по ипотеке и дистанционка для мам в декрете
С января 2022 года пенсионеры получат дополнительно 6 тысяч рублей
Назван лучший день недели для покупки долларов
На смену коронавирусу пришел флурон
В России разработают законопроект по снижению ипотечных ставок
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Фининститут получит доступ к кредитным историям граждан РФ