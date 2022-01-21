Российский бизнес выступил против предложения профсоюзов ежегодно увеличивать МРОТ

ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в 2021 году. Фото: pixabay

ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в 2021 году. Фото: pixabay

Тарифные компании, цена на услуги которых регулируется государством, выступили против предложения профсоюзов об ускоренном повышении МРОТ. По словам работодателей, это приведет к повышению тарифов.

Эксперты отмечают, что у тарифных компаний имеется существенный финансовый запас прочности, а другие расходы этих компаний можно сократить.

Компании из тарифообразующих отраслей выступили против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 процентный пункт до 2030 года.

ФНПР обратилась в Минтруд с инициативой повышения МРОТ в прошлом году. На данный момент показатель МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты в целом по стране. ФНПР предложила повысить -МРОТ до 50%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников встречи между представителями бизнеса, Минтруда и профсоюзов.

Напомним, с января 2022 года изменится МРОТ, сумма которого станет больше на 1 098 и достигнет 13 890 рублей. Размер прожиточного минимума при этом составит 12 654 рубля, а для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров сумма обозначается как 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) предложил повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Он назвал нынешние суммы «мизерными» и выступил с предложением почти в три раза повысить минимальный размер оплаты труда.