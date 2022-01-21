Коронавирус унес жизни еще 45 жителей Петербурга

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 45 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 21 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 29 293. В России подтверждено 692 летальных исхода за сутки, всего умерли 324 752 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу инфицированных. В городе выявлено еще 5 922 случая заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России увеличилось число повторных заболеваний коронавирусом среди уже переболевших. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко связал это с приходом нового штамма «омикрон». Система здравоохранения России начнет перестраиваться под особенности штамма «омикрон». Глава ведомства призвал граждан тщательнее заботиться о своем здоровье.