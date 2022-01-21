Почти 4 тысячи детей пойдут в школы и детсады, построенные Setl Group в прошлом году

По итогам прошлого года холдинг Setl Group сдал 11 социальных объектов, которые рассчитаны на 3780 человек. В 2021 году введено в эксплуатацию две большие общеобразовательные школы, одна начальная школа с детским садом и восемь детских садов. Некоторые из них уже открыли свои двери для детей.

Среди новых построенных учреждений — современная школа на 825 мест, которая находится на территории ЖК комфорт-класса «Зеленый квартал» в Московском районе Петербурга. Строители Setl Group приложили все усилия, чтобы школа была возведена всего за один год. При этом процесс прошел с сохранением высокого качества работ. Образовательное учреждение находится на Пулковском шоссе, 71, корпус 6 и станет филиалом общеобразовательной школы №353 Московского района. Открытие планируется уже в этом году.

Еще одна школа построена в квартале «Лондон» в Кудрово по адресу Столичная ул., 9. «СОШ «Кудровский ЦО №2″открыли совсем недавно — в январе этого года. В ней будут получать новые знания 1100 школьников – 44 класса, от первоклассников до учеников старшей школы. В здании обустроили комфортные классы, современную библиотеку, два спортивных зала, мастерские для развития творческого потенциала ребят, лаборатории 3D-моделирования и робототехники.

Холдинг построил еще один соцобъект – начальную школу с детским садом на 285 мест в проекте «Статус у Парка Победы» в Московском районе. Открытие планируется в этом году. При его создании применили необычное и современное архитектурное решение, которые гармонично вписывается в общий стиль жилого комплекса: композиция фасадов состоит из глухих и остекленных плоскостей и разных по размерам оконных проемов. Для школьников и маленьких воспитанников построены отдельные учебные блоки, которые объединяет центральная группа помещений, среди которых столовая, актовый зал и большое помещение для физкультуры, бассейн.

В прошлом году Setl Group сдал восемь детсадов. Среди них уже открывшийся детский сад на 220 мест в ЖК «Зеленый квартал», садик на 110 мест в ЖК «Чистое небо» и два дошкольных учреждения на 160 и 190 мест – в квартале «Лондон» в Кудрово. В 2022 году должен открыться детсад на 200 мест в проекте «Притяжение» в Выборгском районе, садик на 250 мест в ЖК «Стрижи в Невском» в одноименном районе и два детских садика на 220 мест каждый в проекте «Солнечный город» в Красносельском районе.