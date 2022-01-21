В середине апреля несколько районов в Петербурге соединит новый маршрут 230

В середине апреля несколько районов в Петербурге соединит новый маршрут 230
В середине апреля в несколько районов в Петербурге соединит новый маршрут 230. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С 1 апреля новый маршрут №230 частично заменит коммерческую маршрутку К-30. Транспорт свяжет Василеостровский, Петроградский, Выборгский и Калининский районы.

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что основными отличиями нового маршрута 230 является быстрая транспортная связь жилого массива на улице Кораблестроителей с Петроградской и Выборгской стороной. Это будет осуществлено благодаря перенаправлению трассы маршрута через Уральскую улицу.

Также 230 маршрут будет включен в трассу Литовской улицы: таким образом, жители жилых кварталов в этой локации получат доступный транспорт, который свяжет их с метро, социальными объектами и с соседними районами.

На маршруте 230 будут ходить 25 автобусов, в которых поместится около 80 пассажиров на единицу транспорта. Интервал движения в часы «пик», — 10-11 минут, — а в обычное время, — 12-16 минут. В выходные дни автобусы будут ходить каждые 16-20 минут. В первые рейсы автобусы отправятся в 5:30, последние — после 23 часов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе с 15 июля 2022 года начнет ходить новый автобус под номером 223.

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