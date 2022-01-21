Visa: уже треть россиян полностью отказались от использования наличных денег

Примерно 30% граждан России отказались от наличных денег и хранят свои сбережения на карте, а еще 36% больше не выбирают те магазины, где способ оплаты только деньгами в бумажном виде.

Безналичная оплата набирает все большую популярности среди россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Wakefield Research, которая исследовала ответы жителей разных стран, в том числе и 500 человек из России. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на международную платежную систему Visa.

Отмечается, что за последний месяц больше половины всех покупок оплачивались картой, что во многом связано с выработанной привычкой. Она была зафиксирована у 39% опрошенных.

Также по результатам исследования, жители России в составе 75% хотят видеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты. Так будет проще совершать покупки в интернете и учитывать свои расходы, считают респонденты. Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков заявил, что в течение следующей пары лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность, а их место заменят цифровые карты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на смену пластиковым «кредиткам» придут виртуальные аналоги. Уже в 2022 году число виртуальных и пластиковых кредитных кар в России станет равным.