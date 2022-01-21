С 25 января по 8 апреля ограничивается движение по Железнодорожному проспекту

С 25 января по 8 апреля ограничивается движение по Железнодорожному проспекту
С 25 января по 8 апреля ограничивается движение по Железнодорожному проспекту . Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге с 22, с 25, с 29 и с 31 января вводятся ограничения на некоторых улицах.

В ряде случаев движение будет освобождено до конца января, но работы по прокладке водопровода остановят движение автомобилей по Железнодорожному проспекту от Белевского проспекта до улицы Седова и ограничат движение по Варфоломеевской улице от улицы Седова к Белевскому проспекту с 25 января вплоть до 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Также с 22 января на день перекроют движения транспорта по Киевской улице от дома 5 корпус 6 по Киевской улице до Заозёрной улицы. Будут осуществляться работы по прокладке инженерных сетей.

С 25 января по 28 января движение по Гагаринской улице от набережной Кутузова к Шпалерной улице осуществит будет невозможно в связи с работами по реконструкции телефонной сети. Кроме того будет ограничено движение по улице Чайковского на участке от Гагаринской улицы до Соляного переулка с 29 по 30 января, а 31 января — нельзя будет проехать по улице Оружейника Фёдорова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что движение по Выборгской набережной будет закрыто до 2023 года. А точнее, участок от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта будет частично перекрыт по 14 октября 2023 года.

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