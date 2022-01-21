В аэропорту Пулково вечером задержали три самолета

В пятницу вечером, 21 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в Москву, Калининград и Ростов-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако время вылета отложили до 19:30. По данным онлайн-табло, рейс все еще не покинул Пулково. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Вылет перенесли с 18:50 на 20:00.

Также задерживают рейс до Ростова-на-Дону. Самолет должен был улететь в 19:35, но по факту ждать придется до 20:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.