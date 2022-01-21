В лобовом ДТП с большегрузом на трассе «Кола» погиб один человек

В лобовом ДТП с большегрузом на трассе &#171;Кола&#187; погиб один человек
В аварии погиб один человек. Фото: pixabay

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Не выжил один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сообщается, что авария произошла на 91+300 километре федеральной трассы Р-21 «Кола». Предварительно, на дороге случилось лобовое столкновение грузовой машины и легковушки. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

На месте происшествия в связи с ДТП с 17:20 введено реверсивное движение.

В пресс-службе отметили, что к месту аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

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