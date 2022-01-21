Владельцам карты «Мир» подарят подвеску и еще один большой бонус

Владельцам банковских карты национальной платежной системы «Мир» подготовили новый сюрприз.

Ожидается, что тем, то имеет у себя карту «Мир» зачислят по десять тысяч. Каждому держателю такого пластика будут положены такие выплаты, но только при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Для того, чтобы получить новый бонус, необходимо зарегистрировать свою карту в системе и совершить покупку. О нововведении рассказали в пресс-службе оператора карты «Мир». Специалисты утверждают, что такой подарок будет доступен для обладателей карт до конца марта 2022 года. Воспользоваться им могут все жители России без исключения, это не будет зависеть от того, каким банком был выпущен пластик.

Получить бонус гарантировано смогут только те банковские карты, которые пройдут регистрацию через сайт «Приветмир», — соблюдение этого условия является обязательным. Сайт представляет собой официальную страницу национальной платежной системы. Она занимается сбором всей информации об акциях и выплатах, которые доступны обладателям карты «Мир».

После того, как регистрация в системе пройдет успешно, гражданину поступит специальный код, и уже его можно обменять на новую предоставленную возможность.

Код будут принимать в любом флагманском магазине крупной ювелирной российской сети Sokolov. Для того, чтобы реализовать бонус, можно будет прийти в торговую точку и назвать сотруднику магазина свой номер телефона. После этого от человека потребуется код. Взамен названных данных каждому владельцу карты «Мир» начислят по 10 тысяч бонусов на счет. Эти бонусы можно будет потратить в магазинах сети по своему желанию.

Еще одним приятным бонусом является серебренная подвеска. Ее также смогут получить держатели пластика. Подвеску может носить сам обладатель подарка или тот, человек, которому ее передаст владелец.

Отмечается, что акция продлится с настоящего момента по 31 марта 2021 года. Получить бонус можно будет в течение еще как минимум двух месяцев. Главное, — обязательно помнить о регистрации на сайте и наличии самой карты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30% россиян отказались от наличных денег и хранят свои сбережения на карте, а еще 36% больше не выбирают те магазины, где способ оплаты только деньгами в бумажном виде.