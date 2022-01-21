Неубранный снег в Петербурге ставит бизнес маркетплейсов под угрозу

Неубранный снег в Петербурге ставит бизнес маркетплейсов под угрозу
Дороги во дворах погрязли под кашей из снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Бизнес маркетплейсов в Петербурге начал нести убытки из-за ситуации с плохой уборкой снега во дворах.

Петербургский предприниматель рассказал изданию «МК в Питере«, что ему пришлось приостановить свой бизнес по доставки из-за сложностей проезда в нечищенные от снега дворы в городе. По мнению предпринимателя, бездействие властей в зимней уборке негативно влияет на экономику сильнее, чем американские санкции.

Бизнесмен оказывает услугу по доставке крупногабаритной техники одному из крупнейших в России маркетплейсов. Все фургоны петербуржца в настоящее время не могут работать из-за невозможности подъехать к парадным и выгрузить товар — дороги во дворах погрязли под кашей из снега. Также мешает ледяная колея.

Кроме того, снежный коллапс привел к тому, что парковка во дворах стала практически невыполнимой. Машины, двигающиеся по колее, то и дело сталкиваются с припаркованным на обочинах транспортом. На ремонт автомобиля в таком случае придется потратить намного больше, чем удастся заработать на доставке.

«Я могу предложить лично губернатору Александру Беглову фургон доставки, чтобы он сел за руль на один день и почувствовал, как нам сложно работать. Нет, даже не сложно – доставлять товары людям абсолютно невозможно», — подчеркивает предприниматель.

Отмечается, что о проблеме с неубранным снегом городские власти прекрасно осведомлены. Тот же глава жилищного комитета Олег Золотов 20 января заявлял, что вскоре дворы начнут убирать государственные организации. При этом почти каждый петербуржец платит определенную сумму за уборку и содержание территории, которые включены в квитанции за ЖКХ. Только вот деньги горожан, можно предположить, явно идут не на уборку, а в чьи-то карманы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что клип Шнурова о плохой уборке мусора в Петербурге заставил Смольный работать.

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