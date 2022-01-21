В аэропорту Пулково сегодня задержали два рейса

В аэропорту Пулково сегодня задержали два рейса
В Пулково задержаны рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу, 22 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются два самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Франкфурта и доминиканской Ла Романы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:45, однако время вылета сдвинули до 7:15. Далее с опозданием вылетит рейс до Ла Романы: вылет перенесли с 7:50 на 8:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рейс Дубай — Сан-Франциско экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности. На борту Boeing-777, предварительно, находились 246 пассажиров. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

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