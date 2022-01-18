Рейс Дубай — Сан-Франциско экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности

В петербургском аэропорту Пулково экстренно приземлился пассажирский лайнер, летевший из ОАЭ в США.
Как сообщает РИА Новости, вынужденную посадку в Пулково совершил самолет дубайской авиакомпании Emirates. На борту Boeing-777, предварительно, находились 246 пассажиров. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.
Авиалайнер летел из Дубая в Сан-Франциско. По данным агентства, аварийная посадка боинга была связана с нарушением системы управления самолетом.
Воздушная гавань Петербурга работает в штатном режиме. Пассажиров экстренно севшего самолета планируется отправить резервным бортом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково во вторник задержали пять рейсов.