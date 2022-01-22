20 заведений общепита Петербурга работали ночью и без QR-кодов

В Северной столице началось расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Об этом сообщает Главное Следственное Управление СК по Петербургу 22 января.

Следствие считает, что в Сети граждан призывали нарушать требования нормативных актов.

«В социальных сетях были распространены призывы к гражданам и хозяйствующим субъектам осуществлять экономическую деятельность в городе в нарушение требований нормативных актов о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности о запрете на осуществление деятельности объектов общественного питания с 23 до 6 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции. Данные призывы непосредственно направлены на нарушение санитарно – эпидемиологических правил» — говорится в сообщении.

Так, ночью, с пятницы на субботу, было проверено 20 заведений общественного питания. Оказалось, что все организации нарушают правила. Они работали по ночам и без QR-кодов.

На 103 граждан, находящихся в заведении, составили административные протоколы. В отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом.