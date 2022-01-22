В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 58 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в субботу, 22 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 29 351 человек.

В городе также выявили еще 8 451 случай заражения коронавирусом. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 16 094 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 6 400 новых ковид-пациентов.

В городе за сутки также выздоровело 2 579 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Северной столицы рекомендуется максимально снизить число контактов — не посещать массовые мероприятия, а также по возможности не ездить в общественном транспорте.

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