Петербуржцев призвали не пользоваться общественным транспортом из-за «омикрона»

Жителям Северной столицы рекомендуется максимально снизить число контактов — не посещать массовые мероприятия, а также по возможности не ездить в общественном транспорте. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, такие меры помогут избежать роста заболеваемости коронавирусом на фоне стремительного распространения омикрон-штамма.

«Необходимо рассматривать в ближайшее время введение ограничений массовых мероприятий в ещё более жестком формате», — рассказал Лисовец во время пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров.