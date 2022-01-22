Новые рублевые банкноты могут получить QR-код и измененный шрифт серийного номера

Такое предположение сделал финансовый аналитик Павел Шуст.

О том, что по словам эксперта, на новых рублевых банкнотах появятся другие шрифты серийного номера, а также QR-коды, сообщают РИА Новости.

Шуст считает, что такие нововведения, скорее всего, сделают обработку купюр для техники гораздо легче. Стоит отметить, что действия, направленные на повышение качества рублевых банкнот, российский финансовый регулятор проводит в с 2021 по 2025 годы.

В этом году планируется выпуск новых купюр по 100 рублей, в 2023 году — по 1 тысяче и 5 тысяч, в 2024 — по 500 рублей.

Кроме того, Центральный Банк России хочет изменить принцип формирования порядковых номеров банкнот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном Банке России рассказали, что будет с наличными деньгами в стране.