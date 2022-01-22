Новые рублевые банкноты могут получить QR-код и измененный шрифт серийного номера

Новые рублевые банкноты могут получить QR-код и измененный шрифт серийного номера
Эксперт Шуст допустил появление QR-кодов на новых рублевых банкнотах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Такое предположение сделал финансовый аналитик Павел Шуст.

О том, что по словам эксперта, на новых рублевых банкнотах появятся другие шрифты серийного номера, а также QR-коды, сообщают РИА Новости.

Шуст считает, что такие нововведения, скорее всего, сделают обработку купюр для техники гораздо легче. Стоит отметить, что действия, направленные на повышение качества рублевых банкнот, российский финансовый регулятор проводит в с 2021 по 2025 годы.

В этом году планируется выпуск новых купюр по 100 рублей, в 2023 году — по 1 тысяче и 5 тысяч, в 2024 — по 500 рублей.

Кроме того, Центральный Банк России хочет изменить принцип формирования порядковых номеров банкнот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном Банке России рассказали, что будет с наличными деньгами в стране.

денежные купюры деньги Павел Шуст финансы цб рф


 

Новости партнеров
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новые рублевые банкноты могут получить QR-код и измененный шрифт серийного номера
Правительство России утвердило план мер по борьбе с омикрон-штаммом
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 473 человек
20 заведений общепита Петербурга работали ночью и без QR-кодов
В парке Гатчины подростки заставили ребенка раздеться и встать на колени на снег
«Шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом
В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
В России за утки выявили более 57 тысяч случаев заражения COVID