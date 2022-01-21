В ЦБ рассказали, что будет с наличными деньгами в России

На встрече клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России Научно-исследовательского университета ВШЭ было немало интересных заявлений. В частности, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев подробно описал ситуацию с наличными деньгами в России. Доля наличности в банкнотах и монетах на руках у россиян остается весьма значительной в общем объеме денежных средств.

По словам Алексеева, наличные деньги пользуются устойчивым спросом в России и находятся в постоянном активном обороте. Переход на электронные деньги проходит медленнее, чем в других странах. Несмотря на повсеместное использование банковских карточек, россияне не готовы отказаться ни от монет, ни от банкнот. Люди не только хранят сбережения в наличных деньгах, но и каждый день активно пользуются купюрами и монетами.

В связи с этим Центральный банк не планирует снижать объемы выпускаемых банкнот и монет, постоянное обновление потрепанных купюр и затертых монет продолжится. При этом Центробанк не исключает варианта введения в оборот новых купюр небольшого номинала. Речь идет о десятирублевках.

Совсем недавно такие купюры были в активном использовании, их перестали печатать в только 2012 году. На смену банкнотам пришли монеты большого размера и довольно увесистые. Тогда решение об упразднении купюры в 10 рублей было обосновано экономической нецелесообразностью выпуска банкнот мелкого номинала.

Срок их службы намного меньше срока жизни монеты в активном обороте, а затраты на производство больше номинальной стоимости банкноты.

Алексеев также отметил, что введения пластиковых денег, как, например, в Канаде, не планируется. Хотя срок службы пластика и его износостойкость выше, чем у бумаги, но вреда для экологии больше. Не только утилизация, но и само производство пластика вредят экологии нашей планеты.

Бумага, применяемая для производства банковских билетов, имеет особый состав, в котором много прочных волокон. Взвесив риски и вред для экологии, специалисты Банка России пришли к выводу о нежелательном использовании пластиковых наличных денег.