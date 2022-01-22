Из Петербурга днем в субботу задержали два внутренних рейса

В Пулково задерживают два самолета. Фото: Baltphoto

В Пулково задерживают два самолета. Фото: Baltphoto

В субботу, 22 января, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Москву и Ростов-на-Дону. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры самолета, запланировавшего полет до Москвы, рассчитывали покинуть Северную столицу в 16:00, однако вылет сдвинули на 16:25.

Далее с опозданием вылетит рейс до Ростова-на-Дону. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 21:25, при этом самолет полетит лишь в 23:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что балерине Анастасии Волочковой грозит до 15 суток ареста и 30 тысяч рублей штрафа за пьяный дебош в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа надеть маску.