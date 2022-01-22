Жириновский рассказал о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тыс. рублей.

Он отметил, что в России растет экономическое неравенство.

«… сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей», — написал он в Twitter.

Напомним, в конце декабря 2021 года группа депутатов от ЛДПР с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект, согласно котором необходимо начислять ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.