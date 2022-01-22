На Рубинштейна произошло ДТП из-за неочищенной дороги

На Рубинштейна произошло ДТП из-за неочищенной дороги
Дорожный инцидент случился на улице Рубинштейна. Фото: https://vk.com/spb_today

В субботу, 22 января, в Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на улице Рубинштейна. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На Рубинштейна 21 не поделили дорогу Поло и Рио», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. По словам пользователей, соцсетей, авария случилась из-за неочищенной дороги.

«Не поделили полосу, вернее сказать. На фотках отчетливо видны ледяные наросты, которые мешают маневрам», — пишут они.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

авария дтп Центральный район


 

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