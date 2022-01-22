Из-за сильного снегопада рейс Сочи-Псков приземлился в Петербурге

В субботу, 22 января, рейс Сочи-Псков экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково.

Добраться до положенного места назначения воздушному судну помешал снегопад. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской области.

После того, как рейс был перенаправлен на запасной аэропорт в Петербург, занялись дополнительным средством передвижения пассажиров, — автобусом. На нем пассажиров рейса Сочи-Псков доставят до Пскова.

Кроме того авиакомпании «Азимут» пришлось отменить рейс из Пскова в Сочи. Таким образом, пассажиры смогут отправиться на берег Чёрного моря во вторник, 25 января, или вернуть билеты, даже в том случае, если они невозвратные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 января в петербургском аэропорту Пулково задержались два рейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Москву и Ростов-на-Дону.