Из-за сильного снегопада рейс Сочи-Псков приземлился в Петербурге

Из-за сильного снегопада рейс Сочи-Псков приземлился в Петербурге
Из-за сильного снегопада рейс Сочи-Псков приземлился в Петербурге. Фото: unsplash

В субботу, 22 января, рейс Сочи-Псков экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково.

Добраться до положенного места назначения воздушному судну помешал снегопад. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской области.

После того, как рейс был перенаправлен на запасной аэропорт в Петербург, занялись дополнительным средством передвижения пассажиров, — автобусом. На нем пассажиров рейса Сочи-Псков доставят до Пскова.

Кроме того авиакомпании «Азимут» пришлось отменить рейс из Пскова в Сочи. Таким образом, пассажиры смогут отправиться на берег Чёрного моря во вторник, 25 января, или вернуть билеты, даже в том случае, если они невозвратные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 января в петербургском аэропорту Пулково задержались два рейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Москву и Ростов-на-Дону.

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