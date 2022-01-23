Кинолог рассказал, как отучить от «вредных привычек» своих питомцев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как бороться с вредными привычками своих питомцев.

По словам специалиста, бездумные наказания тут не помогут. Нужна грамотно выстроенная работа.

«Залог успеха – это найти причину и начинать работать именно с ней, а не просто ругать питомца за то или иное поведение. Часто именно неправильный подход к воспитанию является отправной точкой возникновения вредной привычки у собаки», – отметил Голубев.

По его словам, причина вредной привычки может скрываться гораздо глубже, чем кажется, и если владелец замечает за своим питомцем такое поведение, то это повод, в первую очередь, поработать над собой.

Специалист отметил, что популярной среди собак вредной привычкой является желание стащить хозяйскую обувь и сгрызть ее в укромном месте, сообщает РИА «Новости».

Причинами такого поведения, могут быть скука, отсутствие режима, недостаточная нагрузка, стресс, недостаток витаминов или даже глистная инвазия. Если такая привычка появилась из-за недостата нагрузок, то чтобы отучить собаку от нее, стоит включить в прогулку активные игры и дрессировку.

«Ругать собаку, обнаружив, что она погрызла ваши кроссовки, совершенно бессмысленно. Наказывать питомца можно только в том случае, если вы застали его непосредственно в процессе «поедания» обуви. Но и в такой ситуации никогда не занимайтесь рукоприкладством. Отдайте команду «нельзя» или «на место» собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте её, повторяя команду», — говорит эксперт.

Еще одна плохая привычка – это прыжки на хозяина, например, при встрече или во время игры. Кинолог советует каждый раз пресекать это действие. При этом, если пес перестает демонстрировать такое поведение, успокаивается и ждет вас в спокойном состоянии, следует похвалить его, чтобы закрепить это на постоянной основе.

Среди вредных привычке собак часто встречается попрошайничество.

«…угощая собаку со стола, вы только закрепляете привычку выпрашивать лакомства. Для корректировки поведения игнорируйте любые попытки выпросить кусочек вашей еды. Не переживайте, собака не перестанет любить вас меньше, но станет более воспитанным питомцем», — советует он.

Вредной и опасной собачьей привычкой являет желание питомца постоянно что-то подбирать с земли. Специалист предупреждает, что таким образом собака может как заразиться гельминтами и инфекциями, так и наесться ядовитых продуктов, которые догхантеры могут разбрасывать по земле.

«Не позволяйте своей собаке подбирать что-то с земли во время прогулки. Ваш любимец должен хорошо усвоить команду «фу», её можно дополнить одергиванием поводка. Как только собака захочет подобрать что-то на улице, вы произносите команду «фу», тяните на себя поводок и повторяете команду», — рассказал эксперт.

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