Дубль Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме сумел обыграть «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Вашингтоне и завершился со счётом 3:2. При этом после второго периода счет на табло был 0:2 в пользу гостей. В составе гостей шайбы забросили Тома Шабо и Зак Сэнфорд. У «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин, который оформил дубль.

Победную шайбу в овертайме забросил Никлас Бекстрём. Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

«Сенаторз» занимает 15-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на шестой строчке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.