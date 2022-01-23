Дубль Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

Дубль Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме сумел обыграть «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Вашингтоне и завершился со счётом 3:2. При этом после второго периода счет на табло был 0:2 в пользу гостей. В составе гостей шайбы забросили Тома Шабо и Зак Сэнфорд. У «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин, который оформил дубль.

Победную шайбу в овертайме забросил Никлас Бекстрём. Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

«Сенаторз» занимает 15-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на шестой строчке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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