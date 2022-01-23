В Шуваловском парке лошадь ударила мальчика копытом по голове

В Шуваловском парке лошадь ударила мальчика копытом по голове
Лошадь копытом ударила мальчика. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых лошадь ударила мальчика копытом по голове в Шуваловском парке.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент случился 22 января. В полицию обратилась женщина и рассказала о том, что на территории Шуваловского парка лошадь ударила ребенка заявителя копытом по голове.

Мальчика 2016 года рождения увезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии, по недосмотру родителей, во время кормления, лошадь ударила копытом мальчика по голове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

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