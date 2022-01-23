В Ленобласти пассажирка «Рено» скончалась на месте ДТП

53-летний мужчина за рулем «Рено Логан» хотел совершить обгон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полиция Лужского района начала проверку по факту смертельного ДТП.

22 января, утром, в полицию обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что на 140 километре автодороги произошла серьезная авария. 53-летний мужчина, управляя «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Кроме этого «Логан» влетел еще и в легковушку под управлением 34-летнего мужчины.

В итоге водителя «Логана» госпитализировали с различными травмами, а вот пассажирка мужчина скончалась. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Рубинштейна произошло ДТП из-за неочищенной дороги.