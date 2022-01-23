В ПФР заявили о выплате всех «пропущенных» индексаций пенсий

Несмотря ни на что, пенсионер после этого может снова устроиться на работу, но на его пенсию это никак не повлияет. Фото: Pixabay

Несмотря ни на что, пенсионер после этого может снова устроиться на работу, но на его пенсию это никак не повлияет. Фото: Pixabay

Часть пенсионеров получат такие деньги уже в феврале месяце.

Работники Пенсионного фонда Российской Федерации уведомляют граждан о выплатах всех «пропущенных» индексаций пенсий. Это коснется определенной категории людей. Данная плата будет выдана буквально через неделю, в феврале. Однако для беспрепятственного получения денежных средств необходимо исполнить некоторые условия. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Эксперты объяснили, что сегодня закон устроен таким образом, что работающие пенсионеры получают свои страховые выплаты, однако их им не индексируют ежегодно, как неработающим пожилым гражданам. Такой порядок функционирует с 2016 года.

Несмотря а жесткое правило, у работающих пенсионеров все же есть возможность получить свою прибавку. Это произойдет почти сразу после окончания трудовой деятельности человека. Доплата прийдет спустя четыре месяца после увольнения. При этом денежные средства поступят сразу с учетом всех «пропущенных» индексаций.

«После прекращения трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Пенсия в полном размере выплачивается на четвертый месяц после месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца», – отчитались в Пенсионном Фонде.

Для наглядности можно привести пример. Так, если пенсионер покинул свою работу, например, в октябре 2021 года, то доплату ему выдадут уже в феврале 2022 года. Это происходит потому, что работодатели вышлют в Фонд отчеты в ноябре, там пенсионер все еще будет числиться, как действующий работник. В Пенсионном Фонде России узнают об увольнении пожилого гражданина лишь в в декабре, когда прийдет отчет. Таким образом все вопросы относительно надбавки закроют только в январе, а вот уже в феврале прийдет полная выплата.

Кроме этого, в ПФР отметили, что невзирая ни на что, пенсионер после этого может вновь пойти работать. При этом, на его пенсии это никак не скажется. Выплаты продолжат начисляться в увеличенном виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до конца января ПФР перечислит деньги всем, кто имеет на них право, — обещание дано россиянам.