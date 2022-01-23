Джефф Безос вложил $3 млрд в создание лекарства от старения

Джефф Безос вложил $3 млрд в создание лекарства от старения
Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Был. Фото: amazon.com

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос решил проинвестировать порядка $3 млрд в начинающую компанию, занимающуюся созданием препарата, ориентированного на борьбу со старением. Лекарство называется Alto Labs.

Об этом пишет газета The Sunday Times.

Стоит отметить, что чуть ли не первым участником проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. В работе также поучаствуют нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Для производства такого лекарства деятели науки собираются рассмотреть процесс репрограммирования клеток, то есть их возврат в состояние стволовых. Успех проекта гарантировать нельзя. Но несмотря на это, ученым может удасться сделать новые открытия в области борьбы со старением

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт.

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