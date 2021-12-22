В возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт

В возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт
Создатель ботокса скончался. Фото: pixabay.com

По словам дочери Скотта, причиной смерти стали осложнения сепсиса.

16 декабря американский офтальмолог и создатель препарата ботокс Алан Скотт умер в Калифорнии. Ему было 89 лет. Об этом пишет Washington Post.

Около 60 лет назад Алан Скотт исследовал данное вещество, чтобы применить его в офтальмологии. Ученый предполагал, что очищенный токсин поможет при лечении косоглазия и блефароспазма.

В итоге догадки Скотта подтвердились. Он основал предприятие Oculinum для производства одноименного препарата из очищенного ботулотоксина.

Через некоторое время люди, которые лечились ботоксом по рекомендации врачей, стали замечать, что он не только помогает от их болезней, но и разглаживает морщины в верхней части лица.

Позднее выяснилось, что ботокс способен облегчить мигрени, помочь при церебральном параличе, повышенной потливости и некоторых других болезнях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вскрытие показало, от чего умерла блокадница, сама сделавшая себе операцию.

Алан Скотт ботокс общество смерть


 

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