Стало известно о самых недисциплинированных заемщиках

Платежная дисциплина больше всего сейчас страдает у представителей сферы услуг. Фото: pixabay

Платежная дисциплина больше всего сейчас страдает у представителей сферы услуг. Фото: pixabay

Платежная дисциплина наиболее всех остальных хромает у представителей сферы услуг.

В микрофинансовых компаниях отмечают, что зарплата работников сферы услуг напрямую зависит от ситуации с коронавирусом.

По словам генерального директора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, просрочки чаще всего наблюдаются со стороны тех заемщиков, которые работают в самых пострадавших от ковида отраслях. Такие компании все еще в кризисе и никак не могут полноценно восстановиться. Речь идет об общепите, туризме, фитнес-индустрии, event-индустрии, кинотеатрах.

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева согласилась с Ириной Хорошко и добавила, что кредитные каникулы и реструктуризации ссуд помогли большинству погасить задолженность.

Однако, по словам Стратьевой, не стоит оценивать платежную дисциплину по профессии, потому как экономическая ситуация постоянно претерпевает изменения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всего 15% россиян никогда не брали кредит.