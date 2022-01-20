Всего 15% россиян никогда не брали кредит

Всего 15% россиян никогда не брали кредит
Преобладающее большинство россиян брали кредиты в банках. Фото: pixabay

В России брали кредит 85% граждан, в настоящий момент более 50% россиян продолжают платить по своим счетам.

Об этом стало известно после исследования банка «Открытие», пишут РИА Новости.

Тех, кто никогда не обращался в банк за кредитом 15% от общего числа россиян. Более всего таких граждан проживает на Дальнем Востоке (24%), меньше всего в Приволжском федеральном округе (12%).

Кредитную историю имеют 83% жителей РФ. 31% уже погасил свои займы, а 52% еще платят по счетам. Отмечается, что почти что каждый третий опрошенный никогда не проверял свою кредитную историю. К слову, 2% россиян неизвестно понятие кредитная история.

73% респондентов заявили, что никогда не допускали просрочки платежей. Каждый четвертый старается совершать их вовремя, хотя это не всегда получается. Только 2% признались, что систематически задерживают выплаты по кредитам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне в 2021 году набрали ипотечных кредитов на рекордные 5,7 трлн рублей.

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