В воскресенье вечером в Петербурге фиксируются небольшие пробки

Пробки в Петербурге замечены в основном в центре города. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Пробки в Петербурге замечены в основном в центре города. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге вечером на дорогах замечены двухбалльные пробки. В воскресенье вечером, 23 января, дорога для водителей Северной столицы почти свободна.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:00, в городе двухбалльные пробки. Движение на дорогах немного затруднено. 2-балльные трудности будут продолжаться до 21 часа. Затем заторы станут однобалльными.

«Красные» участки замечены на Новоприозерском шоссе, на Садовой улице, на Московском шоссе, на Невском проспекте, на Гончарной улице, на Большой Конюшенной улице, на набережной Обводного канала, на Аптекарском переулке, на набережной реки Фонтанки, на набережной Кутузова, на улице Льва Толстого, на Университетской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Рубинштейна произошло ДТП из-за неочищенной дороги.