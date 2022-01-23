Жителей России предупредили об опасности износа сим-карты

Жителей России предупредили об опасности износа сим-карты
Сим-карту рекомендуют раз в 4-5 лет менять. Фото:pixabay.com

Из-за износа сим-карты может произойти потеря данных. «Симку» стоит менять хотя бы раз в четыре-пять лет.

Специалист телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко объяснил россиянам, в чем опасность физического износа сим-карты, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, не исключено, что износившаяся сим-карта приведет к снижению качества связи и потере данных. Поэтому есть смысл менять ее каждые четыре-пять лет.

Лысенко отметил, что срок службы SIM-карты иногда не дотягивает и до четырех лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вошел в тройку российских городов, жители которых наиболее активно пользовались интернетом в новогодние праздники. Объем использования интернет-трафика петербуржцами и жителями Ленобласти в новогоднюю ночь вырос на 34%, а в первую неделю года — почти на 40%. Самыми активными по интернет-потреблению стали жители Пушкинского района и Кронштадта.

Россия сим-карта физический износ


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей России предупредили об опасности износа сим-карты
Переболеть легко не получится: COVID-19 вызывает неврологические проблемы
Творчество Шнурова благотворно влияет на уборку Петербурга
В воскресенье вечером в Петербурге фиксируются небольшие пробки
Китайские ученые разработали методику для оценки риска смерти человека по глазам
Брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал, что он и его ...
В Пулково в воскресенье днем задержали пять авиарейсов
Экономист предсказал россиянам «забег по банкоматам» из-за ...