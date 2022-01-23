Жителей России предупредили об опасности износа сим-карты

Сим-карту рекомендуют раз в 4-5 лет менять. Фото:pixabay.com

Сим-карту рекомендуют раз в 4-5 лет менять. Фото:pixabay.com

Из-за износа сим-карты может произойти потеря данных. «Симку» стоит менять хотя бы раз в четыре-пять лет.

Специалист телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко объяснил россиянам, в чем опасность физического износа сим-карты, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, не исключено, что износившаяся сим-карта приведет к снижению качества связи и потере данных. Поэтому есть смысл менять ее каждые четыре-пять лет.

Лысенко отметил, что срок службы SIM-карты иногда не дотягивает и до четырех лет.

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