Петербуржцы стали одними из самых активных интернет-пользователей в Новый год

Петербург вошел в тройку российских городов, жители которых наиболее активно пользовались интернетом в новогодние праздники.

Рейтинг составил исследовательский сервис «Билайн.Аналитика». В первые дни января потребление мобильного интернета в сети «Билайн» по всей России выросло на 35% в сравнении с началом 2021 года. При этом Северная столица стала второй в перечне самых «качающих» городов страны. Лидирует в этом рейтинге Москва, а тройку замыкает Ставрополь.

Объем использования интернет-трафика петербуржцами и жителями Ленобласти в новогоднюю ночь вырос на 34%, а в первую неделю года — почти на 40%. Самыми активными по интернет-потреблению стали жители Пушкинского района и Кронштадта.

Больше всего на январских праздниках мобильным интернетом пользовались мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Далее идут женщины той же возрастной категории.

Также в «Билайне» выяснили, в какие города петербуржцы чаще ездили отдыхать в новогодние каникулы. Так, самыми популярными направления стали Москва, Краснодар, Ставрополь, Мурманск и Махачкала.

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