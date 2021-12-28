билайн и Альфа-Банк представляют «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту

билайн и Альфа-Банк первыми в мире представляют продукт «Объединенная карта» — это одновременно кредитная и SIM-карта.

«Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от билайн в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка на услуги билайна.

Здесь же присутствует и welcome-бонус — совершая покупки на сумму от 2000 рублей в салонах связи интернет-магазине билайна или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка Доставка», «Перекресток», обладатель «Объединенной карты» получает 1000 рублей на счет своей кредитной карты.

Сама «Объединенная карта» представляет собой уникальный продукт: SIM-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном, закрыв тем самым две популярные потребности — в связи и средствах.

Клиенту необходимо обратиться в один из офисов продаж билайна (в настоящее время услуга предоставляется в Санкт-Петербурге), заполнить заявление на оформления «Объединенной карты» и на месте пройти процедуру активации карты.

Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж билайна в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Яхин, директор по финансовым продуктам и сервисам билайна: «В центре стратегии и нового позиционирования билайна — клиент, поэтому удобство пользователя является ключевым критерием для нас. Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее». Даниил Поколодный, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка: «В «Объединенной карте» нам удалось совместить для клиента не только преимущества от банка и оператора, но и предложить решение для уменьшения количества выпускаемого пластика».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28 700 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.