Стало известно, кто в Санкт-Петербургском госуниверситете не переходит на удаленку

В студсовете добавили, что дистанционный формат обучения сохранится до особого распоряжения. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В студсовете добавили, что дистанционный формат обучения сохранится до особого распоряжения. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета сдают зимнюю сессию в дистанционном формате. При этом вузе останутся 2,5 тыс. человек, которые не смогут исполнять свои обязанности удаленно.

Соответствующий приказ подписала исполняющая обязанности первого проректора по учебной работе Наталья Бойко, сообщает Студенческий совет СПбГУ. На такую меру университет пошел с учетом эпидемиологической обстановки в Северной столице.

Уже с понедельника, 24 января, занятия в учебном заведении будут проходить в удаленном формате до того момента, пока не выйдет особое распоряжение.

В группе студсовета СПбГУ соцсети «Вконтакте» сообщили о приказе, которым переводят на дистант всех сотрудников СПбГУ, кроме тех, чьё присутствие на рабочем месте необходимо для нормального функционирования вуза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приказ о переводе СПБГУ на «удаленку» был принят в соответствии с поручение премьер-министра Михаила Мишустина «О переходе на дистанционный формат работы и проведения совещаний».