Грузовик протаранил дорожный столб и вылетел в кювет в Тосненском районе

Грузовик слетел в кювет в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Грузовик слетел в кювет в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Грузовик сбил дорожный столб и слетел в кювет в Тосненском районе Ленинградской области.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 23 января, на трассе в объезд города Тосно. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, большегруз от сильного толчка свалился в кювет рядом с проезжей частью.

«На Тосненской объездной минус столб», — написал автор записи.

Информация о состоянии водителя и предполагаемых пассажирах транспортного средства не поступала. Машины скорой помощи и сотрудников дорожной полиции на месте ДТП не зафиксировано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пассажирка «Рено» скончалась на месте ДТП. 53-летний мужчина, управляя «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Кроме этого «Логан» влетел еще и в легковушку под управлением 34-летнего мужчины.