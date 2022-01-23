Ремонт ограничит движение в тоннеле петербургской дамбы с понедельника

Ремонт ограничит движение в тоннеле петербургской дамбы с понедельника
Движение в тоннеле дамбы ограничат. Фото: Дирекция КЗС

С понедельника в тоннеле петербургской дамбы будут введены временные ограничения движения транспортных средств. Причиной этого станут ремонтные работы.

С 24 по 25 января на участке будут проведены плановые технологические работы по обслуживанию оборудования в автотранспортном тоннеле.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), для водителей перекроют движение по внешнему кольцу Финской стороны, а в период с 26 по 27 января – с внутреннего кольца Невской стороны.

Транспортный поток на непродолжительное время в эти дни могут полностью остановить для ввода и вывода техники, однако время перекрытия составит не больше 7-10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и посоветовали учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 25 января по 8 апреля ограничивается движение по Железнодорожному проспекту.

новости СПб ограничение движения петербургская дамба


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонт ограничит движение в тоннеле петербургской дамбы с понедельника
Количество госпитализированных с COVID петербуржцев за сутки превысило выписанных
В ближайшие три дня в Петербурге будет скользко, снежно и холодно
Врач назвала способ определить рак легких по состоянию кожи
Стало известно, где можно спастись от омикрон-штамма COVID
В Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от COVID с понедельника
Грузовик протаранил дорожный столб и вылетел в кювет в Тосненском районе
Троллейбусы встали на Наличной из-за обрыва сети