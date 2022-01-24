В Петербурге ожидается гололедица и оттепель в начале недели

В Петербурге ожидается гололедица и оттепель в начале недели
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 24 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погоду будет формировать тёплый атмосферный фронт. В Северной столице выпадут небольшие осадки, в виде небольшого снега, переходящего в мокрый снег и в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха постепенно повысится до 0…+2 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. «Пик тёплой волны придётся на ближайшую ночь, а уже вечером во вторник температура вновь станет отрицательной», — отметил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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