В Купчино мужчина пырнул ножом собутыльника

В Купчино мужчина пырнул ножом собутыльника
Пострадавший получил ножевое ранение в результате конфликта с собутыльником. Фото: unsplash

Во Фрунзенском районе Петербурга задержан мужчина, ранивший ножом своего знакомого, с которым вместе распивал алкоголь.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в больницу попал 46-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки. Его госпитализировали от дома №35/1 по улице Олеко Дундича. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

Прибывшие к месту происшествия полицейские выяснили, что рядом с домом около 23 часов произошла ссора между собутыльниками. В результате 38-летний ударил ножом в грудь потерпевшего, а после скрылся.

Подозреваемого задержали по «горячим следам» в квартире на Малой Карпатской улице. В отделе на него составили протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково.

новости СПб ножевое ранение Олеко Дундича


 

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