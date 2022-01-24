Зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково

Зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково
Убитого иностранца нашли в машине на территории Пулково. Фото: "ВВСС"

В Петербурге следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мужчины у аэропорта Пулково.

Как сообщает «Фонтанка», мертвого мужчину обнаружили накануне вечером в автомобилей «Фольксваген Поло», принадлежащем одной из фирм в городе. Убитым оказался 26-летний гражданин Таджикистана. На его теле нашли множественные ножевые ранения. Удары были нанесены по груди, голове и горлу.

Иномарка находилась у пандуса аэропорта. На записях с камер видеонаблюдения заметили, что в автомобиль сели четверо, после чего двое вышли, а машина начала съезд с пандуса. В салоне нашли нож.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Омской области подростки признались в убийстве семьи. 17-летний предполагаемый преступник рассказал подробности случившегося и выдал следствию улики.

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