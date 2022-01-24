Насильник подростка с опубликованного в соцсетях видео задержан в Петербурге

Насильник подростка с опубликованного в соцсетях видео задержан в Петербурге
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb, оперативники задержали предполагаемого преступника накануне у дома на Ленинском проспекте. В следственный отдел доставили 23-летнего мужчину из Красного Села.

Вечером 21 января в полицию обратился 18-летний петербуржец. Он заявил, что увидел в социальных сетях Instagram и Telegram видео, где задержанный совершает насильственные действия в отношении его друга 2005 года рождения.

Подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор. Следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве пасынка.

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